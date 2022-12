Pexels Ucrânia acusa russos de criarem câmara de tortura infantil em Kherson





O comissário para os Direitos Humanos do Parlamento da Ucrânia, Dmytro Lubinets, afirmou nesta quarta-feira (14) que foram encontradas "câmaras de tortura para crianças" na cidade de Kherson , que ficou sob ocupação russa entre o fim de fevereiro e o início de novembro.

"Nós registramos a tortura de crianças pela primeira vez. Achei que o fundo do poço não poderia ser maior depois de Bucha, Irpin... mas nós realmente chegamos ao fundo em Kherson", disse o político em entrevista ao portal "Kyiv Independent", referindo-se a duas cidades ucranianas que tiveram execuções em massa de civis.

Entre os relatos, Lubinets disse ao site que ouviu de moradores locais que as crianças e adolescentes eram submetidos à violência psicológica, ouvindo que os pais os haviam abandonado, e eram mantidos sem alimentos ou água.





Um menino de 14 anos teria sido inclusive preso e torturado apenas por tirar uma foto dos equipamentos militares russos que haviam sido destruídos.

Kherson é um dos principais cenários dos atuais ataques russos após a retirada das tropas. A região no sul da Ucrânia havia sido anexada unilateralmente pela Rússia.

Retomada do controle de Kherson

O exército ucraniano retomou o controle da cidade de Kherson no dia 11 de novembro deste ano. O local estava sob o controle da Rússia desde o início da guerra, em fevereiro deste ano.

Dois dias antes, a Rússia ordenou a saída das suas tropas da cidade de Kherson. A determinação veio diante de uma vasta contraofensiva ucraniana na cidade.

O anúncio da retirada das tropas veio logo após a mídia russa divulgar que um funcionário de alto escalão da ocupação da Rússia na região de Kherson, Kirill Stremousov, havia falecido.

Kherson é considerada um ponto estratégico pelas tropas russas, por ser capital da província de mesmo nome que dá acesso à Península da Crimeia. Nos referendos unilaterais realizados por Moscou, inclusive, a cidade foi uma das anexadas pelos russos.

