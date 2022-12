Sergei Ilyin / Kremlin Pool Vladimir Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin , afirmou nesta quarta-feira (7) que o risco de uma guerra nuclear está aumentando. Porém, insiste que o país não "enlouqueceu" e que avalia o seu arsenal nuclear como puramente defensivo.

Por outro lado, ele disse que a Rússia defenderá seu território e seus aliados "com todos os meios disponíveis". Putin também apontou que foram os Estados Unidos que implantaram as chamadas armas nucleares "táticas" em outros países.

O presidente dos EUA, Joe Biden, se colocou à disposição para dialogar com Vladimir Putin, na semana passada, para discutir maneiras de encerrar a guerra.





De acordo com o jornal britânico Financial Times, o chefe da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Jens Stoltenberg, pediu para os países membros continuarem a fornecer armas à Ucrânia. Ele considera a Rússia culpada por não existir negociação e aponta que o país estaria se preparando para um ataque na primavera.

Ataques

A Ucrânia incendiou um aeródromo russo por meio de um ataque de drone na última terça-feira (6). O episódio ocorreu um dia depois do país demonstrar capacidade de penetrar centenas de quilômetros no espaço aéreo russo.

Segundo autoridades da cidade russa de Kursk, um tanque de armazenamento de óleo foi incendiado, mas não houve vítimas.

