Divulgação/Disney Filme contribuiu para campanha de salvar os oceanos

Disney e Century Studios se uníram em campanha mundial para salvar os mares. O novo longa da série, "Avatar: o Caminho das Águas " vai ser o garoto-propaganda do projeto de conscientização ambiental.

A iniciativa ainda arrecada fundos para The Natutre Conservancy que foca atualmente na proteção de 10 animais marinhos e seus habitats.



Com a convocação "Vamos manter nossos oceanos incríveis" , até o final do ano, todas as pessoas poderão criar sua própria criatura oceânica inspirada em Avatar. E cada ação desse tipo vai reverter na doação de US$ 5, até atingir US$ 1 milhão. O público pode doar indiretamente ao participar dessa brincadeira pelo site da ação .

"O Planeta inteiro depende da saúde dos nossos oceanos. Eles produzem metade do ar que respiramos, fornecem meios de subsistência para bilhões de pessoas e abrigam mais da metade de toda a vida na Terra", ressalta Melissa Garvey, diretora Global de Proteção dos Oceanos da The Nature Conservancy.



Spoiler

O filme, que será lançado no próximo dia 15, vai apresentar um novo clã Na'vi e a uma variedade de criaturas aquáticas que servirá de tema para a campanha. Os oceanos cobrem 70% do planeta, abrigam uma incrível diversidade de vida e nos fornecem alimentos, empregos e mais da metade do oxigênio que respiramos. Infelizmente, menos de 8% desse ecossistema único está preservado e seguro.

Na lista de animais ameaçados selecionados pela campanha: Baleias, Tubarões, Tartarugas-de-pente, Peixes-boi, Raias, Peixes-papagaio, Corais chifre-de-veado, Leões-marinhos... Essas espécies selecionadas podem ser encontradas em águas ao redor do mundo e muitas têm características em comum com as criaturas e habitats de Pandora, o universo aquático apresentado ao longo do filme.

Comprometimento

Desde que assumiu o compromisso com as metas ambientais para 2030, a Disney inclui essa temática não só em seus enredos, mas também nas atitudes da companhia. Até o momento, dedicou mais de US$ 120 milhões globalmente para apoiar organizações que trabalham para salvar a vida selvagem. Quase US$ 20 milhões, foram para beneficiar animais marinhos e oceanos.

"A Disney tem um forte legado de conservação e ações inspiradoras de proteção da natureza. Estamos orgulhosos de celebrar o lançamento de "Avatar: o Caminho das Águas", aumentando a conscientização global sobre a importância crítica de proteger os oceanos e a biodiversidade marinha”, explica Jennifer Cohen, vice-Presidente de Responsabilidade Social Corporativa da Disney Company.