Foto: Courtesy of UN - 20.06.2022 Cartazes com fotos da jornalista palestina Shireen Abu Akleh

A emissora Al Jazeera anunciou nesta terça-feira (6) que denunciou Israel ao Tribunal Penal Internacional de Haia pela morte da jornalista palestino-americana Shireen Abu Akleh , assassinada em maio passado em Jenin, na Cisjordânia, em confrontos com o Exército.

Segundo a imprensa local, a TV do Catar tem novas evidências que mostram que soldados israelenses atiraram diretamente contra a jornalista, atingida por um tiro na cabeça em 11 de maio, enquanto fazia sua cobertura usando um colete à prova de balas com a palavra "press" ("imprensa") e capacete.

"A tese de que Shireen foi morta por engano em uma troca de golpes é totalmente infundada", disse a rede, especificando que as novas provas se baseiam em depoimentos inéditos de pessoas no local, na análise de vídeos e provas forenses.

Em 5 de setembro, o Exército de Israel admitiu que existe uma "grande possibilidade" de que a jornalista tenha sido morta por uma bala disparada por um soldade israelense. A conclusão consta em um relatório divulgado pelas Forças de Defesa de Israel.

Hoje, após a decisão da emissora, o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, sugeriu que "autoridades internacionais e representantes da Al Jazeera investiguem o que está acontecendo com os jornalistas no Irã e nas regiões vizinhas onde a TV opera".

Depois de recordar que "o cenário" dos acontecimentos foi "de guerra e que foi exaustivamente investigado", Gantz ressaltou que "não há outro exército que opere sob padrões morais como o israelense".

EUA se opõem à decisão da emissora

Os Estados Unidos "se opõem" à decisão da Al Jazeera de pedir ao Tribunal Penal Internacional de Haia que investigue Israel e seu exército pela morte da jornalista palestino-americana Shireen Abu Akleh .

A informação foi divulgada pelo porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em uma coletiva de imprensa. Ele explicou ainda que os EUA acreditam que o Tribunal Penal Internacional "não tem competência para investigar" questões palestinas porque Israel não faz parte e, portanto, não reconhece sua jurisdição.

