Reprodução/Youtube O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante discurso na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , fez um apelo aos americanos para que se vacinem contra a Covid-19 antes das festas de final de ano. O chefe de Estado pediu à população que tome a vacina bivalente, a versão mais atualizada do imunizante, que protege contra as formas da variante Ômicron.

"Mesmo que você tenha sido vacinado ou reforçado, mesmo que já tenha tido Covid antes — obtenha a vacina atualizada para proteger você e sua família antes das férias", escreveu Biden no Twitter.

Os Estados Unidos já dispõem de vacinas atualizadas que visam especificamente a variante Ômicron. A nova geração de imunizantes bivalentes, ou seja, que protegem contra duas variantes diferentes do coronavírus, é direcionada tanto para a cepa original do SARS-CoV-2, quanto para as linhagens BA.4 e BA.5 da variante Ômicron. Esta última representa hoje mais de 90% dos casos nos Estados Unidos.

No Brasil, as primeiros doses de uma vacina bivalente contra a Covid, produzida pela Pfizer, devem chegar este mês. Essas doses, no entanto, devem ser aplicadas somente em pessoas do grupo de risco, como idosos, imunossuprimidos e gestantes.

Fora do contexto da pandemia, essa estratégia de vacinação é bastante usada na proteção contra a gripe (influenza). Os imunizantes da gripe costumam ser trivalentes ou quadrivalentes, ou seja, protegem contra três ou quatro cepas diferentes, respectivamente.

