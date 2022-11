reprodução: Twitter Milton Baldin enquanto discursava a manifestantes em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um homem identificado como Milton Baldin , manifestante insatisfeito com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial, convocando atiradores e caminhoneiros para os protestos antidemocráticos que vêm ocorrendo no país desde 31 de outubro. O registro foi feito no sábado (26), em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

Nas imagens, Baldin, que se diz morador da cidade de Jurena (MT), pede aos empresários que liberem os caminhoneiros para participarem dos protestos na capital federal. Na sequência, ele convoca os CAC’s (colecionadores, atiradores desportivos e caçadores) para "marcar presença" nas manifestações.

"Gostaria de pedir ao agronegócio, aos empresários, que deem férias aos caminhoneiros e mandem os caminhoneiros para Brasília. São só 15 dias, não vai fazer diferença. Também pedir aos CACs, atiradores que têm armas legais", afirmou o homem aos manifestantes no sábado.

"Se nós perdermos essa batalha, o que você acha que vai acontecer dia 19 [prazo para a diplomação de Lula]? Vão entregar as armas, e o que eles vão falar? 'Perdeu, mané", completou ele, se referindo a fala do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Roberto Barroso.

O empresário MILTON BALDIN de Juruena/MT está convocando os CAC's para irem a Brasília impedir a posse de Lula. Todos os Portais estão publicando isso agora mesmo! @TSEjusbr @STF_oficial @ptbrasil pic.twitter.com/trFQCXNMv7 — Tunico (@acvalle62) November 27, 2022

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a chamada diplomação, que ocorrerá no próximo dia 19, é "o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita pelo povo e, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo". Na ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados, conforme o caso, pelo presidente do TSE, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou da junta eleitoral.

