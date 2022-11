Reproduçao TV Globo Alagamentos provocam evacuação de diversas casas em região atingida por chuvas no sul da Bahia

A intensidade das chuvas no sul da Bahia transbordou rios e alagou dezenas de moradias no município de Prado, extremo sul do estado. Cerca de 3 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e tiveram seus pertences comprometidos pelas enchentes. Outras cidades baianas registraram problemas com os temporais, que devem continuar nos próximos dias.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmetro), o início da semana é de chuva intensa também nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e litoral e Vale do Ribeira, em São Paulo.

As rajadas de vento também se intensificarão nas regiões de litoral no sul da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Calamidade em Prado-BA

As pessoas do município perderam móveis, roupas e alimentos que tinham em casa. A prefeitura informou que muitos moradores da cidade precisam de ajuda e deu início a uma campanha para arrecadação de donativos.

A chuva caiu por quase quatro horas em Itanhém-Ba no domingo transbordou riosm, alagou vias e destruiu pontes. As chuvas fortes na Bahia também atingiram os municípios de Lauro de Freitas, Inhambupe e Alagoinhas.

Cidades do Espírito Santo também registraram alagamentos e na Grande Vitória árvores caíram nas vias. De acordo a Defesa Civil divulgado nesta segunda-feira (28), cerca de 130 pessoas ficaram desalojadas na região de Vitória.

Na região Norte e Noroeste, .pontes viárias também foram danificadas e barragens estão em risco de transbordamento.

Na madrugada desta segunda-feira diversas cidades em Santa Catarina sofreram danos. No norte do estado, diversos municípios ficaram completamente alagados e decretaram situação de emergência. Ainda não há registro de desabrigados.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, chove nos municípios vizinhos de Arujá, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes.As tendências para os próximos dias são de possibilidade de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos no estado.

