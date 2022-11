reprodução: Twitter De acordo com a última atualização, a atividade vulcânica do vulcão Mauna Loa segue em curso

O maior vulcão ativo do mundo entrou em erupção pela primeira vez em 38 anos, na manhã desta segunda-feira (28). Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), a erupção do Mauna Loa , localizado no Havaí , desencadeou uma série de terremotos de baixa intensidade na ilha americana.

De acordo com a última atualização, a atividade vulcânica do Mauna segue em curso e as ondas de lava são visíveis de Kona, cidade situada a cerca de 50 quilômetros do vulcão. É possível que ventos carreguem gás vulcânico e cinzas para locais onde residem moradores. Conforme apontou o jornal Daily Mail , alguns residentes do sul da cidade começaram a sair de lá por conta própria, ainda que não haja ordens para a população deixar o local.

Historicamente, as ondas de lava do Mauna fluem para diferentes comunidades, incluindo Hilo, que tem quase 20 mil residentes, e Kukio, lugar paradisíaco conhecido por abrigar algumas das pessoas mais ricas do mundo. O Serviço Meteorológico Nacional informou, no entanto, que "os estágios iniciais de uma erupção do Mauna Loa podem ser muito dinâmicos e a localização e o avanço dos fluxos de lava podem mudar muito rapidamente".

As entradas ao cume foram restritas e o nível de alerta permanece em como "alerta vermelho". O Observatório de Vulcões do Havaí segue monitorando as condições do fenômeno.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.