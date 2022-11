Reprodução Jornalista foi preso na China

Autoridades chinesas prenderam o jornalista da BBC Ed Lawrence no último fim de semana. Ele estava cobrindo as manifestações que ocorrem na China contra o lockdown . A emissora do Reino Unido acusa os policiais de “espancar e chutar” o profissional e informou que está “extremamente preocupada” com o comportamento dos agentes de segurança pública do país asiático.



Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o profissional algemado e sendo carregado pelos policiais. Manifestantes se aproximam e pedem para que o jornalista seja solto, o que acabou não ocorrendo naquele momento.

Veja os vídeos:

🚨China 🇨🇳: O jornalista da BBC news, Ed Lawrence, foi preso pela polícia em Xangai.



Um porta-voz da BBC disse: “A BBC está preocupada com o tratamento dado ao nosso jornalista, que foi preso enquanto cobria os protestos em Xangai. Ele foi detido por horas e já foi liberado” pic.twitter.com/FyQtOfhKQK — Ivan Kleber (@lordivan22) November 27, 2022





Confira abaixo a nota da BBC:

“A BBC está extremamente preocupada com o tratamento dado ao nosso jornalista Ed Lawrence, que foi preso e algemado enquanto cobria os protestos em Xangai. Ele foi detido por várias horas antes de ser liberado. Durante sua prisão, ele foi espancado e chutado pela polícia. Isso aconteceu enquanto ele trabalhava como jornalista credenciado.

É muito preocupante que um de nossos jornalistas tenha sido atacado desta forma enquanto cumprindo seus deveres. Não tivemos nenhuma explicação oficial ou pedido de desculpas das autoridades chinesas, além de uma alegação dos funcionários que mais tarde o libertaram de que eles o prenderam para seu próprio bem, caso ele pegasse Covid no meio da multidão. Não consideramos esta uma explicação credível”.

Manifestações

No fim de semana, manifestantes saíram às ruas para enfrentar a política de “Covid Zero” feita pela China. A intenção do governo é impedir com que os casos da doença cresçam no país.

Em Xangai, 300 pessoas foram às ruas no último sábado (26) para exigir o fim do lockdown. Também foi solicitada a retirada de Xi Jinping da presidência da China. Os protestos também ocorreram em Pequim, Nanjing, Chengdu, Chongquing, Urumqi e Korla.

China e a Covid

As autoridades chinesas adotaram medidas rigorosas para evitar a proliferação do coronavírus. Bairros e até cidades inteiras estão sendo confinadas para que não ocorra a transmissão do vírus.

A intenção do governo da China é zerar o número de casos no país. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais de 40 mil casos e nenhuma morte por Covid, de acordo com dados da agência estatal chinesa Xinhua.

