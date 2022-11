Reprodução / AFP - 21.11.2022 Terremoto na Indonésia

As autoridades da Indonésia informaram nesta sexta-feira (25) que subiu para 310 o número de vítimas do terremoto que atingiu a ilha de Java no último dia 21 de novembro.

A maior parte das mortes ocorreu em Cianjur, a cidade mais próxima do epicentro do tremor de 5,6 graus na escala Richter.

Há ainda 24 pessoas desaparecidas e os trabalhos de remoção de escombros de prédios que desabaram ou de lama em áreas que tiveram deslizamentos continuam.

Conforme o último boletim da Agência de Mitigação de Desastres Nacionais, mais de duas mil pessoas ficaram feridas, 56 mil casas foram danificadas ou destruídas e mais de 62 mil pessoas precisaram deixar suas residências por conta do desastre.

Terremotos de grandes intensidades são comuns na Indonésia, que fica no chamado Anel de Fogo do Oceano Pacífico.

O terremoto ocorreu a cerca de 75 quilômetros da capital, Jacarta, e a uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

As autoridades do distrito de Cianjur informaram que centenas de prédios e casas foram danificados pelos tremores. Além do abalo central, muitas pessoas ficaram feridas pelas réplicas. A agência fisiológica registrou 25 delas após o tremor principal.

Embora a Indonésia seja frequentemente atingida por fenômenos como terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis — devido à sua localização, a um arco de vulcões e falhas geológicas —, não é comum que se registre, no entanto, tremores em Jacarta .

Ainda na segunda, o terremoto atingiu 5,6 graus e já havia deixado 162 mortos e mais de mil feridos pelo país. Na ocasião, cerca de 13 mil cidadãos também já haviam perdido suas casas.

Busca por sobreviventes

Nessa terça (22), as equipes de resgate iniciaram uma busca reforçada por sobreviventes na cidade de Cianjur .

A destruição na região foi agravada por uma onda de 62 tremores secundários, com magnitudes de 1,8 a 4 graus na cidade de 175 mil habitantes. Até o começo do dia de ontem, segundo a agência estatal de energia Antara, 89% da rede elétrica da cidade já havia sido restabelecida.

O país foi epicentro do terremoto de 9,1 graus que, em 26 de dezembro de 2004, deu origem a tsunamis na costa da ilha de Sumatra que mataram quase 225 mil pessoas em vários países às margens do Índico.

