Reprodução Redes Sociais 25/11/22 Indonésia: corpo de criança é resgatado sob escombros após terremoto

Equipes de resgate encontraram uma menina de 7 anos desaparecida, mas sem vida, nesta sexta-feira (25), depois de um dia percorrendo os escombros do terremoto em Java Ocidental, na Indonésia.

A operação para tentar localizar a menina se concentrou na casa da avó, onde sua mãe pensou que ela estava brincando quando ocorreu o terremoto, que matou 272 pessoas e atingiu com especial força aquele bairro da cidade de Cianjur. A menina foi encontrada sob três camadas de concreto.

O tremor, de magnitude 5,6, atingiu a ilha de Java, a principal da Indonésia, e deixou um rastro de destruição e mortes, por conta da falta de infraestrutura e preparação de prédios e casa locais.

Mais de 270 pessoas morreram, e dezenas seguem desaparecidas. Outras 7.060 pessoas tiveram de deixar suas casas.

