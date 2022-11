Reprodução/Twitter Manifestantes no aeroporto Berlin Brandenburg (BER), na Alemanha





Um grupo de ambientalistas que protestava contra o transporte por meio de aeronaves invadiu as pistas do aeroporto Berlin Brandenburg (BER), na capital da Alemanha, nesta quinta-feira (25). Com isso, o tráfego aéreo precisou ser encerrado.

Os manifestantes entraram no aeroporto ao ultrapassar uma cerca. O vídeo abaixo que mostra a chegada dos ambientalistas foi compartilhado pelo grupo climático Letzte Generation.

+++ Flugverkehr am BER eingestellt +++



Das Flugzeug ist kein Verkehrsmittel für Normalbürger:innen. Die meisten Menschen – etwa 80% – sind noch nie geflogen.

Ein wohlhabendes Prozent der Bevölkerung verursacht allein etwa die Hälfte der flugbedingten Emissionen. pic.twitter.com/Avfg5tDeqw — Letzte Generation (@AufstandLastGen) November 24, 2022

"Apoiadores do Última Geração estão bloqueando a pista do BER. Alguns estão colados ao asfalto, outros andam de bicicleta pela área de manobras, paralisando o tráfego aéreo", diz a legenda da postagem.

"O avião não é um meio de transporte para pessoas comuns. A maioria das pessoas - cerca de 80% - nunca voou. Um por cento da população é responsável por cerca de metade de todas as emissões relacionadas a voos", afirmou o grupo climático.

Duas horas depois da confirmação da paralisação, a administração do BER afirmou que "as operações de voo foram retomadas em ambas as pistas. Mas ainda há atrasos. Pedimos paciência".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.