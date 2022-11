KCNA - 12.08.2022 Líder norte-coreano, Kim Jong Un

A irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un , chamou o presidente da Coreia do Sul de "idiota", "fantoche" e "cão fiel" dos Estados Unidos, de acordo com a agência estatal KCNA .

A declaração de Kim Yo-jong veio em um momento que o governador sul-coreano tem falado sobre uma possível aplicação de novas sanções unilaterais contra o Norte devido aos recentes lançamentos de mísseis.

"Esse ato repugnante mostra claramente que a Coreia do 'sul' é um 'cão fiel' e um fantoche dos Estados Unidos", disse Kim Yo-jong em comunicado divulgado pela KCNA .

Os textos de Pyongyang aparecem mencionando o Sul com um "s" minúsculo, um aparente sinal de desrespeito.

"Eu me pergunto que 'sanções' a Coreia do 'sul', que não é mais do que um cão selvagem correndo atrás de um osso oferecido pelos Estados Unidos, vai impor de maneira descarada à RPDC", acrescentou, utilizando o acrônimo do nome oficial do país, República Popular Democrática da Coreia.

Kim Yo-jong acusou o líder sul-coreano, Yoon Suk-yeol, de criar uma "situação perigosa", o comparando ao seu antecessor, Moon Jae-in. Com ele, Seul "não foi nosso alvo", afirmou.

"Eu me pergunto por que o povo sul-coreano ainda permanece um espectador passivo de tais atos do 'governo' de Yoon Suk-yeol e outros idiotas."

As falas sobre possíveis novas sanções de Seul foram feitas após o lançamento de um míssil balístico intercontinental na última sexta-feira (18) em direção ao Japão . Este foi o evento mais recente após uma série recorde de testes realizados por Pyongyang este ano. O artefato caiu a 200 km da ilha de Hokkaido, no norte do território japonês.

Segundo o governo norte-coreano , o disparo ocorreu como uma "resposta militar mais feroz" à presença militar dos Estados Unidos na região japonesa.

Em meio à ofensiva, os EUA e a Coreia do Sul têm afirmado que os atos podem ser uma preparação para o sétimo teste nuclear do Norte .

Apesar da fala da irmã do líder norte-coreano, os ataques pessoas a outros líderes não são incomuns no país. Antes do atual mandatário dos EUA, Joe Biden , ser indicado como o candidato democrata a concorrer ao cargo, ele foi chamado de "cão raivoso que deve ser agredido até a morte com um pedaço de pau" por Pyongyang.

Antes, o ex-presidente da nação norte-americana, Donald Trump , também recebeu ofensas e foi descrito como um "velho mentalmente perturbado".

