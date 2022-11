Divulgação/KCNA Kim Jong-un aparece junto com a filha em lançamento de míssil

A Coreia do Norte lançou, nesta sexta-feira (18), um míssil balístico intercontinental que caiu nas águas da zona econômica exclusiva do Japão . Segundo o governo norte-coreano, o disparo ocorreu como uma "resposta militar mais feroz” à presença militar dos Estados Unidos na região japonesa.

Contudo, além do disparo do projétil do modelo Hwasong 17, o lançamento foi marcado pela primeira aparição pública de uma das filhas de Kim Jong-un , presidente norte-coreano.

Fotos divulgadas pela KCNA, agência de notícias estatal da Coreia do Norte , mostram a menina de mãos dadas com o líder do país. Em outras imagens eles aparecem lado a lado observando o lançamento, bem como conversando com outros militares.

A agência de notícias não revelou a identidade da jovem, que estava com um casaco branco. O lançamento também contou com a presença de de Ri Sol-ju, mulher de Kim. Especula-se que eles tenham outros dois filhos: um menino e mais uma menina.

Lançamento do míssil balístico

A Coreia do Norte lançou um míssil durante um teste em direção ao Japão na manhã nesta sexta-feira (18). O artefato caiu a 200 km da ilha de Hokkaido, no norte do país. Segundo o governo norte-coreano, o disparo ocorreu como uma "resposta militar mais feroz” à presença militar dos Estados Unidos na região japonesa .

O lançamento, relatado por autoridades sul-coreanas e japonesas, ocorre um dia após o lançamento de um míssil menor pela Coreia. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, criticou a ação.

Durante participação da reunião da Apec (Foro de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), na Tailândia, o premiê contestou “fortemente” o Norte. Ele ainda chamou o disparo de provocação “sem precedentes”.

O míssil era do modelo Hwasong 17, tem um alcance potencial de 15 mil km e tem capacidade de atingir todo o território continental dos Estados Unidos . Esse é o maio míssil do arsenal norte-coreano.

