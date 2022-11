Ansa Número de migrantes mortos pode ser ainda maior, aponta Organização Internacional para as Migrações

Mais de 50 mil migrantes perderam a vida em todo o mundo durante a tentativa de fugir de seu país natal desde 2014, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) com base nos dados do Missing Migrants Project.

O relatório aponta apenas os números documentados, o que faz com que a quantidade real de vítimas possa ser maior.

"Mesmo com a constante perda de vidas humanas, os países de origem, trânsito e destino tomaram poucas ações para enfrentar a atual crise global dos migrantes desaparecidos", ressalta o documento.





Conforme uma das coautoras do relatório, Julia Black, mesmo com as mortes sendo notificadas em várias rotas migratórias, "foi feito bem pouco para enfrentar as consequências dessas tragédias, muito menos para preveni-las".

O Missing Migrants Project aponta que mais de 30 mil pessoas que morreram são de nacionalidade desconhecida, o que indica que 60% dos que falecem nessas condições não são nunca identificados. Para além da falta de dignidade para um sepultamento digno, muitas famílias passarão a vida em busca de respostas por seus entes queridos.

Entre os desaparecidos dos quais se conhece a nacionalidade, mais de nove mil saíram de nações africanas, outros 6,5 mil da Ásia e cerca de três mil das Américas . Os países que mais registram saídas são Afeganistão, Síria e Myanmar .

Outro dado do relatório é que mais da metade das vítimas documentadas morreram em rotas para e dentro da Europa , com as rotas marítimas do Mediterrâneo contabilizando sozinhas 25.104 falecimentos.

