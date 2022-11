O Antagonista O ministro Augusto Heleno e o presidente Jair Bolsonaor





A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou, nesta quarta-feira (23), a convocação do ministro do governo Bolsonaro Augusto Heleno . O chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) deverá explicar ao colegiado sobre a suposta interferência da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na investigação sobre Jair Renan Bolsonaro , filho do chefe do Executivo.

Heleno foi convidado para comparecer à comissão nesta terça-feira (22), porém alegou problemas de saúde. No entanto, o convite foi transformado em uma convocação e o ministro é obrigado a comparecer nesta quarta-feira. A ausência é considerada crime de responsabilidade.





Em relatório, a Polícia Federal afirmou que a ação do serviço secreto brasileiro atrapalhou o andamento de uma investigação envolvendo o filho 04 do presidente. Um integrante da Abin disse, em depoimento, que recebeu a missão de levantar informações de um episódio relacionado a Jair Renan de um auxiliar do chefe do órgão de inteligência.

O funcionário aponta que o objetivo era prevenir "riscos à imagem" do chefe do Poder Executivo, uma vez que Jair Renan estava sendo investigado pela PF. O filho do presidente é alvo de inquérito que investiga se ele atuou para intermediar contatos de empresários com integrantes do governo federal.

Heleno também deverá explicar "suspeitas de ataques ao 7 de setembro e a escalada da violência política pela extrema direita". O pedido de autoria do deputado Ivan Valente (PSOL-SP).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.