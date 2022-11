Pixabay Construção tem relação com medo da migração em massa causada pela guerra

A Finlândia apresentou nesta sexta-feira (18) um plano para bloquear a fronteira com a Rússia , que prevê a construção de um muro de 200 km de extensão , a um custo de cerca de 380 milhões de euros.

A divisão será feita com mais de 3 km com arame farpado, câmaras de visão noturna, luzes e alto-falantes, anunciou o gestor do projeto apresentado pela Agência de Fronteiras.

O plano já havia sido antecipado pela primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin. A construção envolve três fases: primeiro, será criada uma cerca piloto de três quilômetros de extensão na fronteira de Imatra, em março de 2023.

Com base nesta experiência, a segunda fase prevê a construção de mais 70 quilômetros de vedação em zonas próximas de passagens fronteiriças, a partir do final de 2023.





O governo finlandês já orçou 6 milhões de euros para o projeto-piloto e 139 milhões para a segunda etapa. Uma fase final está programada para ser concluída em 2025 ou 2026.

De acordo com o brigadeiro-general Jari Tolppanen, este "é um dos maiores projetos já realizados pela Guarda de Fronteira".

O muro é apenas uma parte das construções que estão sendo realizadas por todo o território finlandês, desde o inicio da guerra na Ucrânia , em fevereiro de 2022, tendo em vista uma temida migração em massa a partir da Rússia.

