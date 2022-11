Divulgação/Miami Dade O comissários Marcelo Chaves e Ronald Maldonado foram presos em Miami





Dois comissários de bordo brasileiros da Delta Air Lines foram presos no Aeroporto Internacional de Miami por tráfico de drogas , nesta terça-feira. A polícia local informou que eles foram detidos com cetamina líquida, GBL e metanfetamina.

Marcelo Chaves, de 44 anos, e Ronald Maldonado, de 35, moram em Nova York e estavam de folga quando presos. A dupla havia acabado de desembarcar em um voo proveniente do Brasil.

A rede de TV americana NBC apurou que um oficial da Patrulha de Fronteira e Alfândega dos Estados Unidos realizou uma verificação aleatória dos dois após a chegada de um voo da American Airlines e encontrou frascos de drogas nas bagagens dos comissários.





Chaves prestou depoimento e afirmou que ele e Maldonado são usuários de drogas, porém não explicou a quantidade de drogas embaladas que estavam nas malas.

Em nota, a Delta Airlanes disse que os dois funcionários estavam de folga e foram suspensos.

