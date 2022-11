Nasa Foguete SLS será usado pela missão Artemis

A Nasa confirmou nesta terça-feira (15) que vai tentar pela terceira vez lançar o seu novo megafoguete. A ação faz parte da missão Artemis 1 , tendo como principal objetivo voltar para a Lua . O lançamento acontecerá na quarta (16), na Flórida, nos Estados Unidos, às 3h04 no horário de Brasília.



O primeiro voo do foguete SLS , considerado o mais potente do planeta, terá uma janela de lançamento de duas horas. A chance de chuva é de apenas 10%, fato muito comemorado pela equipe da Nasa.

“Nossa hora chegará e esperamos que seja quarta-feira", afirmou o gerente da missão, Mike Sarafin, no começo da semana. O líder do projeto elogiou a “perseverança” dos seus companheiros depois que ocorrerão duas tentativas de decolagem fracassadas por causa de furacões.

O voo teste sem tripulação sobrevoará a Lua sem pousar em sua superfície, algo que não ocorre há 50 anos, desde a última missão Apollo. O principal foco é saber se o veículo é seguro para uma futura tripulação.

Caso o foguete se mostre seguro, a Nasa fará um voo em que a primeira mulher e a primeira pessoa negra vão até a Lua. Apesar do lançamento acontecer no período da noite, há enorme expectativa que mais de cem mil pessoas consigam a assistir a decolagem.

Charlie Blackwell-Thompson, a primeira diretora de lançamento da Nasa, será responsável por liderar as operações de reabastecimento de combustível. Esse processo ocorrerá já a partir desta terça no Centro Espacial Kennedy. O foguete receberá 2,7 milhões de litros de oxigênio líquido e hidrogênio.

A missão

Além dos dois furacões, as duas primeiras tentativas foram frustradas por problemas técnicos. Agora a equipe sente que conseguirá fazer com que a missão seja bem sucedida.

Com 98 metros de altura, o foguete SLS foi entregue ao seu prédio de montagem no fim de setembro para que não fosse danificado pelo furacão Ian. O veículo também sofreu danificações por causa do furacão Nicole.

O programa está há anos atrasado e a Nasa quer concluir a missão bilionária. Caso a espaço nave decolar, o projeto durará cerca de 25 dias, com pouso no Oceano Pacífico perto da metade de dezembro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.