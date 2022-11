Na próxima quarta (16) as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) começam o cadastro de crianças para a "" da vacina contra a Covid-19, destinada à criança na faixa-etária de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, sem comorbidades. Assim, na quinta-feira (17), quando iniciar a vacinação de bebês de 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades, imunossuprimidos, com deficiência permanente e indígenas, as doses remanescentes já terão o destino certo. Esses grupos receberão a chamada Pfizer Baby (tampa de cor vinho), que é a única vacina autorizada atualmente pela Anvisa para essa faixa etária. A capital recebeu 34.840 doses da vacina Pfizer pediátrica.



O esquema vacinal será de três doses. A segunda dose deve ser administrada após intervalo de quatro semanas (28 dias) da primeira. A terceira pode ser aplicada oito semanas (56 dias) após a segunda dose.

Os responsáveis pelas crianças devem apresentar, nessa primeira fase da vacinação, comprovantes de condição de risco, ou seja, receitas, relatórios ou outros documentos que atestem as comorbidades ou as outras condições previstas. Tais documentos devem conter, além da identificação da criança, carimbo do médico com CRM, e estar dentro da validade de dois anos de emissão.



Segundo levantamento da Seade deste ano, o município de São Paulo tem 367.439 crianças nessa faixa etária (público geral). A vacinação ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, e aos sábados, nas UBSs integradas, das 7h às 19h. Caso existam doses remanescentes da vacina próximo ao final das atividades de cada dia nas unidades, as demais crianças dessa faixa etária podem tomar o imunizante, desde que sejam moradoras da região (deve ser apresentado comprovante de endereço para inscrição prévia).



A Pfizer Baby contra a Covid-19 pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para esse público, segundo o Ministério da Saúde. "A cidade de São Paulo está cada vez mais próxima de ter toda a população vacinada. É um importante avanço na prevenção e no controle da Covid-19 na capital", lembrou o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Zamarco.