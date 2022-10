Reprodução/Nasa Nasa captura imagem do Sol "sorrindo"

A Nasa capturou uma imagem do Sol "sorrindo". A foto, registrada na última quarta-feira (26) pelo Observatório de Dinâmica Solar (SDO, na sigla em inglês) mostra manchas escuras que acabaram dando à estrela o formato de um sorriso.



As manchas, na verdade, são chamadas de buracos coronais. Esses buracos são regiões pelas quais ventos solares rápidos jorram para o espaço.



De acordo com o SDO, os buracos coronais só podem ser vistos na luz ultravioleta.

O observatório é uma sonda não tripulada lançada em 2010 que ajuda pesquisadores a estudarem processos que acontecem no Sol e podem influenciar a vida na Terra.



