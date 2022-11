Reprodução/Twitter Sanderson, bolsonarista, é policial federal e integrante da bancada da bala





O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL) pediu para que Augusto Aras , procurador-geral da República, abra uma investigação sobre a viagem do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Egito em um jatinho particular.

O petista chegou ao país nesta segunda-feira (15) para participar da COP27 , a Conferência do Clima da Organizações das Nações Unidas (ONU).

Contudo, a viagem de Lula ganhou repercussão antes mesmo dele iniciar os compromissos no país africano. Isso porque o deslocamento até o Egito foi feito de carona no avião do empresário José Seripieri Júnior, seu amigo há mais de uma década.





Sanderson, reeleito nas eleições deste ano e apoiador de Jair Bolsonaro (PL) , disse no ofício enviado ao procurador-geral que o avião foi emprestado a Lula, e que empresário foi acusado por corrupção na operação Lava-Jato.

"Repiso, por oportuno, que o mencionado empresário José Seripieri Júnior foi preso no âmbito da operação Lava-Jato em 2020, tornando-se delator num acordo de colaboração premiada fechado com essa PGR com multa de R$ 200 milhões imposta ao investigado", pontuou.

Ele também afirmou que o aluguel da aeronave "gira em torno de US$ 10 mil a hora" e que, diante da proximidade entre Lula e José, que foi convidado para o casamento do petista com Janja, a temática do procedimento é urgente.

"É nesse contexto que, diante da relevância e urgência da temática, solicito a Vossa Excelência que sejam adotadas as medidas cabíveis para apurar o motivo e em que circunstâncias foi emprestada aeronave particular do Sr. José Seripieri Júnior ao Sr. Lula da Silva para ir à COP-27", completou o deputado.

Quem é o empresário, amigo de Lula?

Júnior é o fundador da empresa de planos de saúde Qualicorp. Ele se desligou da instituição em 2019, quando criou a Qsaúde. Ele chegou a ficar detido por três dias em 2020 por conta de uma operação da PF que investigou operações bancárias realizadas junto a José Serra.

O empresário teve a soltura decretada pela Justiça de São Paulo e, após o corrido, ele fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público. O proceso corre em sigilo de justiça e não foi concluído até hoje.

Ubiratan Sanderson, o deputado federal

Além de deputado federal , Sanderson é também policial federal e integrante da conhecida bancada da bala. De acordo com informações divulgadas pela coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo, Ubiratan votou a favor da MP da Grilagem e da anistia às dívidas das igrejas.

O bolsonarista também votou contra criminalizar os responsáveis por rompimento de barragens, e foi favorável que empresas pudessem comprar vacinas contra a Covid-19 sem ter a obrigatoriedade de doar doses ao SUS.

Outro votos de Sanderson foram contra a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL) e contra incluir políticas voltadas à comunidade LGBTQIA+ na pasta de Direitos Humanos.

