Jake Sullivan, conselheiro de segirança dos Estados Unidos , afirmou que a reunião entre Joe Biden e Xi Jinping, presidente da China, será uma oportunidade para que os norte-americanos peçam uma ajuda contra uma possível ofensiva nuclerar da Coreia do Norte.

De acordo co Sullivan, o presidente dos EUA vai informar ao líder chinês que os norte-coreanos são ameaça a diversos países da comunidade internacional.

“Ele vai dizer ao presidente Xi sua perspectiva, que a Coreia do Norte representa uma ameaça não apenas para os Estados Unidos, não apenas para a República da Coreia e o Japão, mas para a paz e a estabilidade em toda a região”, informou o conselheiro em comunicado.

Foi destacado também que a China tem interesse em desepenhar um papel na contenção das possíveis atividades nucleares a serem efetuadas pela Coreia do Norte.





Encontro na Indonésia

A Casa Branca informou, nesta quinta-feira (10), que Joe Biden se encontrará com Xi Jinping na próxima semana. A reunião acontece em um período de crise entre os dois países.

Os chefes de Estado se reunirão na seunga-feira (14) em Bali, na Indonésia, local onde será realizada a cúpula do G20 .

De acordo com o comunicado, um dos principais objetivos do encontro entre os dois líderes será um alinhamento nas comunicações entre os dois países, que ficou estremecida principalmente por conta da diplomacia relacionada a Taiwan .

"Os líderes discutirão os esforços para manter e aprofundar as linhas de comunicação entre os Estados Unidos e a República Popular da China gerenciar com responsabilidade a concorrência e trabalhar juntos onde nossos interesses se alinham, especialmente em desafios transnacionais que afetam a comunidade internacional", disse em nota o governo norte-americano.

