Nesta sexta-feira (11), o Diário Oficial da União dilvulgou em uma edição extra os 44 integrantes que vão compor os grupos técnicos ou exercer a função de cargo especial no gabinete de Lula ( PT ). Eles foram oficializados pelo vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB).



Na quinta (10), Alckmin já havia anunciado a maioria deles. Cinco novos aparecem no documento divulgado no Diário Oficial. São eles:

Margarida Quadros, para o grupo de Direitos Humanos;

Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES. Ele participa da equipe de Indústria, Comércio, Serviço;

Bela Gil, culinarista, apresentadora de televisão e filha do cantor Gilberto Gil;

O secretário-executivo do MDB nacional, Reinaldo Takarab; e

Renato Sérgio Jamil Maluf, professor da UFRJ.

Os três últimos devem atuar no grupo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Nos cargos de coordenação, estão:

o deputado federal Floriano Pesaro (PSB), como coordenador executivo do gabinete de transição;

a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como coordenadora da articulação política;

o ex-ministro Aloizio Mercadante, como coordenador dos grupos técnicos

Para exercerem o cargo CETG (Cargo Especial de Transição Governamental), estão:

o advogado Márcio Fernando Elias Rosa;

a ex-ministra Miriam Belchior;

o ex-assessor de Alckmin, Henrique Giocondo Guerra; e

Fábio Rafael Valente Cabral.

Na portaria publicada na sexta-feira (11), entraram na função:

Daniella Fernandes Cambaúva;

Vinicius Carnier Colombini.

Farão parte da equipe de transição o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o ex-ministro das Comunicações do governo de Dilma Rousseff (PT), Paulo Bernardo.

Vejo os nomes por grupo técnico:

COMUNICAÇÃO

Paulo Bernardo, ex-ministro das Comunicações;

Jorge Bittar, ex-deputado federal;

Cezar Alvarez, ex-secretário do Ministério das Comunicações;

Alessandra Orofino, especialista em economia e direitos humanos;

Helena Martins, professora da UFC (Universidade Federal do Ceará) e doutora em comunicação pela UnB (Universidade de Brasília).

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

André Quintão Silva, sociólogo e deputado estadual (PT-MG);

Isabela Giordano Gil Moreira, conhecida como Bela Gil, culinarista e apresentadora de televisão;

Márcia Helena Carvalho Lopes, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Simone Tebet, senadora (MDB-MS);

Reinaldo Takarab, secretário-executivo do MDB nacional;

Renato Sérgio Jamil Maluf, professor da UFRJ e especialista em combate à fome;

Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

DIREITOS HUMANOS

Maria do Rosário, deputada federal (PT-RS);

Maria Vitória Benevides;

Silvio Almeida, advogado;

Luiz Alberto Silva dos Santos,

Janaína Barbosa de Oliveira, representante do movimento LGBTQIA+;

Rubens Linhares Mendonça Lopes, integrante do PT;

Margarida Quadros.

ECONOMIA

André Lara Resende, economista, ex-presidente do BNDES e um dos idealizadores do Plano Real;

Pérsio Arida, economista, ex-presidente do Banco Central e ex-presidente do BNDES; um dos idealizadores do Plano Real;

Nelson Barbosa, economista, ex-ministro do Planejamento e da Fazenda;

Guilherme Mello, economista, professor da Unicamp e integrou equipe econômica da campanha de Lula, é da Fundação Perseu Abramo.

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda;

Enio Verri, deputado federal (PT-PR);

Esther Duek, economista e professora da UFRJ;

Antonio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO

Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul;

Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea;

Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai Nacional;

Marcelo Ramos, deputado federal (PSD-AM);

Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária;

Paulo Okamotto, ex-presidente do Instituto Lula;

Paulo Feldman, professor da USP;

André Ceciliano, presidente da Alerj.

Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES

MULHERES

Anielle Franco, diretora-executiva do Instituto Marielle Franco;

Roseli Faria, economista;

Roberta Eugênio, mestre em direito;

Maria Helena Guarezi;

Eleonora Menicucci, ex-ministra da Secretaria Especial de Política para Mulheres;

Aparecida Gonçalves, ex-secretária nacional de Violência contra a Mulher.

