China lança mísseis balísticos em Taiwan

Os exercícios militares nas proximidades de Taiwan retornaram as atividades, informou o governo da China nesta segunda-feira (15). A decisão se deu após a visita de um grupo de parlamentares dos Estados Unidos à ilha no domingo (14).

O objetivo da visita de congressistas era participar de uma reunião com a presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, que não foi anunciada com antecedência. Segundo a diplomacia, o encontro é focado em comércio, segurança regional e mudanças climáticas.

Este é o segundo grupo de alto nível que vai ao território em meio a tensões militares com a China. A visita ocorre 12 dias depois que Nancy Pelosi, presidente da Câmara norte-americana, esteve no território, em uma rápida e controversa ida.

A presença de representantes dos Estados Unidos nas proximidades do território, reinvindicada pelos chineses, elevou o nível de tensão na região.

