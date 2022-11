Divulgação Câmara dos Representantes Estados Unidos

Os votos ainda estão em contagem e a definição de qual partido controlará a Câmara ainda não está clara, após a votação democrata se sobressair melhor do que o esperado. Porém, a expectativa é que os Republicanos conquistem uma maioria apertada entre os Democratas.

Os Republicanos lideram a corrida para vencer maioria na Câmara, mas a vantagem não é tão folgada quanto se pensava. A projeção até o momento contabiliza 199 cadeira para os Republicanos e 172 assentos para os Democratas. (dados em atualização*)

Os democratas venceram vagas importantes e isso colocou uma pá de cal nas expectativas dos conservadores. Ao todo, 435 cadeiras estão em disputa na Câmara e para que um partido obtenha maioria é preciso conquistar 218 assentos na casa .

Obter maioria na Câmara de Representantes dos EUA dará ao partido vitorioso a chance de 'ditar' agendas políticas do partido. Na noite da eleição, os analistas eleitorais que examinam os dados de votação acreditam que resultado mais provável para o controle da câmara é Republicano, mas essa vantagem será bem pequena no número de assentos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.