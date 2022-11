Reprodução Deputadas são presas em protesto a favor do aborto nos EUA em protestos recentes

Quatro estados americanos votaram contra a proibição do aborto através de referendos realizados na terça-feira (8). São estes a Califórnia, Michigan, Vermont e Kentucky, que terão legislação estadual que regulamenta o procedimento.

No estado de Kentucky, onde a maioria da população tende a votar nos Republicanos, o resultado do voto popular não reverterá a legislação estadual de imediato.

Os resultados acontecem pouco depois da Suprema Corte dos EUA , que conta com maioria dos ministros com ideais conservadores, reverter a decisão dos estados sobre o tema.

O governador reeleito democrata Gavin Newsom, da Califórnia, disse que os resultados são “um motivo de orgulho” pois o aborto agora está protegido pela Constituição estadual.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.