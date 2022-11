Divulgação/Lloyd Austin Lloyd Austin e Lee Jong-Sup se encontraram nesta quinta-feira (3)





Autoridades dos Estados Unidos afirmaram, nesta quinta-feira (3), que o uso de armas nuclearas por parte da Coreia do Norte pode causar danos irreversíveis ao governo de Kim Jong-un. A advertência foi feita junto aos sul-coreanos.

Os norte-coreanos realizaram uma série de testes militares nos últimos dias. Militares da Coreia do Sul e também do Japão condenaram a escalada militar de Pyongyang, que contou com lançamentos de mísseis.

Lloyd Austin, secretário de Defesa dos EUA, e Lee Jong-sup, ministro da Defesa da Coreia do Sul, emitiram um comunicado conjunto para informarem que planejam estender os exercícios militares conjuntos.

"Qualquer ataque nuclear contra os Estados Unidos ou seus aliados e parceiros, incluindo o uso de armas nucleares não estratégicas, é inaceitável e resultará no fim do regime de Kim", ressaltaram as duas autoridades.





Em pronunciamento conjunto feito no pentágono, Austin afirmou que teve uma conversa muito frutífera com Lee e que, diante das atuais ações da Coreia do Norte, os dois países seguem com uma aliança muito rígida.

“Os Estados Unidos continuam totalmente comprometidos com a defesa [da Coreia do Sul]. Nosso compromisso estendido de dissuasão é firme e inclui uma gama completa de nossas capacidades de defesa nuclear, convencional e de mísseis.”

Os lançamentos realizados pela Coreia do Norte estão sendo feitos em resposta aos exercícios militares organizados pelos EUA e pelo país liderado por Yoon Suk-yeol.

Nesta quinta-feira, por exemplo, foram disparados ao menos seis projéteis pelos norte-coreanos. Um deles foi um míssil intercontinental que acredita-se ser do modelo Hwasong-17. Outros cinco foguetes de curto alcance sobrevoaram o mar entre a Península Coreana e o Japão.

Estados Unidos e aliados acreditam que Kim Jong-un pode estar preparando o terreno para, em aproximadamente cinco anos, conduzir seu primeiro teste de uma bomba atômica.

