Um estudante da UFACB (Universidade Federal do ABC), localizada no estado de São Paulo, foi ao campus universitário utilizando uma blusa com um símbolo, conhecido como "Sol negro", que faz referência ao regime nazista. O caso aconteceu nesta quinta-feira (3).

O estudante foi identificado como um aluno do curso de Ciência e Tecnologia. As informações divulgadas pela universidade apontam que o estudante estava nos corredores aguardando para entrar em uma sala, quando outras pessoas identificaram o símbolo presente na sua vestimenta e logo acionaram dirigentes da Instituição.

"Ao ser identificado, o estudante foi chamado para uma conversa com estes dirigentes, que também foi acompanhada por dois representantes de entidades discentes que estavam no local. Na ocasião da conversa, o estudante pediu desculpas pelo ocorrido e retirou a vestimenta que carregava o símbolo nazista", informou, em nota , a UFABC.

O universitário foi conduzido por autoridades policiais até uma delegacia para prestar esclarecimentos após o caso ter sido denunciado à polícia. A Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas da universidade segue acompanhando o caso e, até a publicação desta matéria, não houve a divulgação de atualizações.

"A UFABC repudia a apologia aos símbolos nazistas, reitera que estes são criminosos e inaceitáveis e que a Universidade está permanentemente atenta para encaminhar medidas legais cabíveis", enfatiza a universidade.





O Diretório Central de Estudantes (DCU) da UFABC, junto com o Coletivo Negro Vozes, também repudiaram a atitude do estudante e convocaram um ato nesta quinta-feira para demosntrar a indignação frente a situação.

"Hoje, dia 3 de novembro de 2022, convocamos um ato de repúdio à apologia nazista feita por um estudante na UFABC de Santo André. Além de cobrarmos uma posição firme da reitoria e da polícia neste caso, o espaço será aberto a toda manifestação contra ações nazistas, visto que é um problema coletivo da atual conjuntura mundial e deve ser tratado com toda a indignação e repulsa", postaram nas redes sociais.

O que é o "Sol negro"?

O "Sol negro", símbolo estampado na blusa utilizada pelo estudante da UFABC, é uma combinação de três símbolos conhecidos da ideologia nazista : a roda solar, a suástica e a runa da vitória.

O símbolo é de origem nórdica e foi incorporado por membros do regime nazista como forma de criar uma relação de proximidade histórica com os vikings.

O "Sol negro" passou a ser amplamente usado por paramilitares nazistas e militantes de extrema direita nos anos 90, e acreditava-se que o símbolo er a representação da sabedoria e da força da raça ariana.

