A deputada paraguaia do Partido Encuentro Nacional Katty González cantou um trecho da música "Te Felicito", de Shakira, enquanto debatia com opositores em uma sessão parlamentar.



"Te parabenizo, você atua muito bem. Disso eu não tenho dúvidas. Você continua com seu papel. Esse show te encaixa bem", disse ela enquanto parafraseava a música.

A situação nas redes sociais. No twitter, um internauta comentou: "A deputada Shakira não existe. A deputada Shakira". Veja o vídeo:

La diputada Shakira no existe



La diputada Shakira: pic.twitter.com/cUjaGmR5oB — ernesto (@ernestoserrano_) October 27, 2022

Kattya González é uma política importante em seu país. No início do ano, lançou sua pré-candidatura para a próxima eleição presidencial do Paraguai, marcada para o ano que vem.

