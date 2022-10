Leopoldo Silva/ Agência Senado Prédio do TCU

O Tribunal de Contas de União ( TCU ) analisou até manhã desta sexta-feira (28) c erca de 3.591 urnas , aproximadamente 86% da amostra enviada e disse não ter encontrado nenhum indício de irregularidade no processo de conferência de votos no 1º turno das eleições presidenciais de 2022.

Segundo o órgão, o trabalho será realizado em 4.161 equipamentos usados em todos os Estados e Distrito Federal durante o primeiro turno. A auditoria informou que as informações foram analisadas e nada foi encontrado.

O Tribunal de Contas deve voltar a analisar os boletins de urna após o segundo turno das eleições. Serão 54 auditores do TCU que irão coletar cerca de 10 boletins de urna em todos os Estados e no Distrito Federal. Ao todo, vão ser analisados 540 documentos.

O TCU também terá uma equipe de plantão, a partir das 19h de domingo (30), que irá receber informações e fará a checagem dos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral

