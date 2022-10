Reprodução/Curiozone - 25/10/2022 A história de vida do iraniano foi contada no curta-metragem "A Estranha Vida de Amou Haji"

O iraniano detentor do título de " homem mais sujo do mundo ", Amou Haji , morreu aos 94 anos nesta terça-feira (25). Haji não tomava banho a mais de meio século, com a justificativa de ter medo de pegar uma doença .



Segundo a imprensa iraniana , Haji faleceu no último domingo (23), em um vilarejo chamado Dejgah, localizada no sul do Irã . O idoso morava em uma cabana, que havia sido construída pelos moradores da região.

Amou Haji não era casado e morava sozinho na cabana. O estilo de vida do idoso e os motivos que justificavam a falta de banho foram foco do curta-metragem "A Estranha Vida de Amou Haji", lançado em 2013.





As cerca de seis décadas sem banho o deixou com uma crosta em toda a pele e barba. O iraniano afirmou em entrevistas locais que costumava fumar fezes de animais com plantas e ervas em um cachimbo, sendo substituído por diversos cigarros simultaneamente quando não havia esterco. Isto era mais comum em tempos frios, ao qual ele utilizava deste recurso para se esquentar.

Além do hábito de não tomar banho , o portal Far News explica que Haji evitava alimentos frescos, tendo como base nutricional carcaça de animais fervidos, além de não consumir água limpa.

