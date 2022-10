Reprodução/Twitter "Drones kamizazes" iranianos





O Irã informou, nesta segunda-feira (24), que não adotará uma posição de indiferença caso seja comprovado que os russos estejam utilizando drones iranianos para atacar a Ucrânia durante a guerra.

De acordo com Hossein Amir-Abdollahian, ministro das Relações Exteriores do Irã, o país não forneceu nenhum tipo de armamento para Rússia durante o conflito iniciado em fevereiro deste ano.

"Se for provado que drones iranianos estão sendo usados ​​na guerra da Ucrânia contra o povo, não devemos ficar indiferentes", afirmou. "Não fornecemos à Rússia nenhuma arma ou drone para seu uso contra a Ucrânia ", completou, em um vídeo divulgado pela imprensa iraniana.





O presidente ucraniano Volodimir Zelensky afirmou, no mesmo dia, que a Rússia encomendou milhares de " drones kamikazes " para usar durante as batalhas contra o seu país.

"De acordo com nossas informações, a Rússia encomendou cerca de 2.000 Shaheds iranianos", ressaltou. Estes veículos não tripulados contam com ogivas que explodem no momento do impacto. A estratégia é semelhante à dos pilotos japoneses que usavam seus aviões em ataques suicidas na Segunda Guerra Mundial .

Acusação dos EUA

Os Estados Unidos afirmaram, na última quinta-feira (20), que militares iranianos estiveram na região da Crimeia para auxiliar os russos nos ataques com drones contra a Ucrânia.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança dos EUA, disse que foi enviado pelo Irã um número pequeno de soldados para a região anexada uniletalmente pela Rússia.

"Os próprios sistemas estavam sofrendo falhas e não cumprindo os padrões que aparentemente os clientes esperavam", afirmou Kirby a jornalistas. "Então os iranianos decidiram levar alguns treinadores e algum suporte técnico para ajudar os russos a usá-los com maior letalidade."

Os drones operado seriam do modelo Shahed-136, cuja utilização causou danos significativos às instalações ucranianas. Esses modelos de drones são conhecidos como kamikazes.

