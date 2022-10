Reprodução: The Independent Boris Johnson não vai concorrer para primeiro-ministro do Reino Unido

O ex-premiê do Reino Unido Boris Johnson anunciou, neste domingo (23), que não participará novamente da disputa pelo cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.

"Isso simplesmente não seria a coisa certa a se fazer"., afirmou Johnson, que também falou não ser possível “governar efetivamente” sem um “partido unido” no Parlamento.

Segundo levantamento do jornal britânico BBC, apenas 55 parlamentares conservadores se alinharam ao ex-premiê.

Outros nomes

O ex-ministro das Finanças Rishi Sunak oficializou a intenção de concorrer ao cargo. Ele foi o segundo a anunciar a candidatura para suceder Liz Truss, que permaneceu só 45 dias na liderança do governo.

A ex-ministra do Comércio e líder da Câmara dos Comuns Penny Mordaunt também declarou a sua intenção de concorrer no sábado.

O novo primeiro-ministro deve ser anunciado até sexta-feira (28). Essa será a terceira troca em 3 anos.

