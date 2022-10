Reprodução / Reuters - 22.10.2022 Governo da China não explicou o motivo da ação

O ex-presidente da China Hu Jintao, de 79 anos, foi escoltado para fora de uma cerimônia de encerramento do Congresso do Partido Comunista neste sábado (22), em Pequim .

O governo da China não explicou o motivo da ação.

O ex-líder, que é antecessor imediato de Xi Jinping, estava sentado em uma cadeira nas primeiras fileiras, à esquerda do atual presidente, no Grande Salão do Povo, quando foi abordado por dois funcionários.

Imagens registradas por agências de notícias internacionais mostram um dos homens segurando Hu pelo braço, fazendo gestos pedindo que ele se levantasse e apontando em direção à saída do local. O político, então, foi conduzido para fora do palco do auditório, enquanto o outro comissário acompanhava.

Na gravação, Hu se mostra contrário à expulsão , tentando resistir e conversar com os funcionários que o cercavam, mas não teve sucesso.

O relutante Hu Jintao, ex-presidente da China, escoltado à força para fora da sessão de encerramento do congresso do Partido Comunista. Ele estava sentado ao lado de Xi. pic.twitter.com/9vuHjDjIzF — Maria P (@damadanoite14) October 22, 2022

Na saída, ele falou rapidamente com Xi e cumprimentou o primeiro-ministro Li Keqiang, que estava sentado à direita do atual líder.

O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais e foi altamente compartilhado, já que se trata de uma ação fora do comum para este tipo de evento.

Em plataformas de mídia da China , no entanto, as imagens foram censuradas e não puderam ser encontradas. A mídia estatal, inclusive, não incluiu a gravação na cobertura da cerimônia . A cena se deu logo quando os jornalistas estavam entrando no salão.

Reprodução / Reuters - 22.10.2022 Ex-presidente chinês Hu Jintao sendo conduzido para fora do local

Além disso, a emissora norte-americana CNN afirmou também ter sido alvo de censura do país após noticiar a suposta expulsão do ex-líder.

O Congresso do Partido Comunista acontece a cada cinco anos e foi encerrado em evento neste sábado. Hoje, a legenda anunciou a saída de Li Keqiang, de 67 anos, do cargo de primeiro-ministro e de outros três membros do Comitê Central da sigla.

Li deixou o posto após nove anos devido à sua idade, uma vez que o partido tem um limite máximo informal de idade para aposentadoria de 68 anos. Ele, no entanto, vai sair oficialmente do cargo apenas em março de 2023, ao fim de seu mandato.

Xi Jinping será oficializado como chefe do partido e reeleito presidente neste domingo (23).

