Reprodução/Twitter Chinas enviou "pandas diplomáticos" ao Catar





A China enviou, nesta quarta-feira (19), um par de pandas para o Catar. Essa é uma famosa ação chinesa, onde o envio dos ursos representam uma contade na nação de se aproximar diplomaticamente de outro país.

A medida é conhecida como "Diplomacia dos Pandas", e consiste em emprestar ou doar os animais a futuros parceiros internacionais. Nos últimos anos, os chineses enviaram pandas para cerca de 20 diferentes países, incluindo os Estados Unidos.

O Catar sediará a Copa do Mundo daqui há exatamente um mês, com início no dia 20 de novembro. A expectativa é de que sejam recebidos aproximadamente 1,2 milhão de turistas.

Si Hai, uma fêmea de 4 anos e 70 kg, e Jing Jing, um macho de 4 anos de idade e pesando 120 kg, serão chamados de Thuraya e Suhail, respectivamente, no novo país.





Os animais terão como casa, nos próximos 15 anos, um espaço do Al Khor Park, zoológico de Doha, capital do Catar . O local foi escolhido pelas semelhanças com as florestas chinesas ocidentais.

Antes de ficarem expostos para o público, Thuraya e Suhail passarão 21 dias em quarentena. Eles serão alimentados por com 800kg de bambu fresco, que serão enviados toda a semana para os animais.

Um vídeo divulgado por Zhou Jian, embaixador chinês no Catar, mostra o momento da chegada e as instalaçãos onde ficarão hospedados os pandas.

#PandainQatar

Suhail and Thuraya's journey to Qatar, marking Chinese giant pandas' first debut in the Middle East. pic.twitter.com/UkPyvYK2TE — Zhou Jian (@AmbZhouJian) October 20, 2022

Os pandas são considerados um dos maiores símbolos nacionais da China, e 1.800 deles estão soltos na natureza do país, enquanto mais 600 vivendo em cativeiro.

