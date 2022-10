Reprodução/Twitter Furacão atinge categoria 4

Neste sábado (22), o furacão Roslyn evoluiu para uma poderosa tempestade de categoria 4 e deve continuar se intensificando conforme se aproxima de áreas turísticas na costa do Pacífico do México . De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC), a previsão de chegada do fenômeno é até domingo (23).

O furacão deve ganhar força à medida que avança à costa sudoeste do México até a tarde de hoje. Na manhã de domingo, ele atinge a costa do Estado de Nayarit, podendo causar fortes ventos e uma grande tempestade , segundo o NHC.

De acordo com o instituto, o fenômeno deve enfraquecer um pouco a partir da noite de hoje, mas ainda deve estar próximo ou com a força do furacão quando atingir terra firme. Os ventos máximos sustentados aumentaram para quase 195 km, e a precipitação de 4 a 8 polegadas é esperada na costa de Colima, Jalisco e oeste de Nayarit.

"Chuvas fortes podem levar a inundações repentinas e possíveis deslizamentos de terra em áreas de terreno acidentado ao longo da costa sudoeste e centro-oeste do México", informou o NHC à agência de notícias Reuters .

O centro meteorológico afirmou que a preparação para receber o furacão deve ser concluída "às pressas" para as áreas que estão sob alerta ao longo das costas de Jalisco e Nayarit, de Playa Perula a El Roblito.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.