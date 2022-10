Reprodução / NBC News - 29.09.2022 Furacão Ian deixou rastro de destruição na Flórida (EUA)

O condado de Lee , no estado americano da Flórida , registrou um aumento no número de infecções por bactérias ‘comedoras de carne’ depois da passagem do furacão Ian pela região , em setembro.

De acordo com autoridades de saúde dos Estados Unidos , neste ano já foram registrados 65 casos e 11 mortes no estado devido à bacteria, ante 34 casos e 10 mortes relatadas em todo o ano de 2021.

A cidade de Fort Myers no condado de Lee, que foi a mais impactada pelo furacão, é a que registrou o maior índice de casos, 29 no total, e quatro mortes. Todos os casos, com exceção de dois, foram diagnosticados após a passagem do furacão.

Com a devastação provocada pelo furacão, criou-se um ambiente propício para a proliferação do vibrio vulnificus. Esta é uma espécie marinha de bactéria que entra no corpo diante do contato de feridas não cicatrizadas a água insalubre ou ingestão de frutos do mar contaminados.

“Águas de inundação e águas paradas após um furacão apresentam muitos riscos, incluindo doenças infecciosas como o vibrio vulnificus”, alertou o Departamento de Saúde da Flórida.

Pessoas com feridas abertas, cortes ou arranhões podem ser expostas à bactéria através do contato com água do mar ou água salobra contaminada. Por isso, o recomendado é evitar qualquer tipo de contato e ingestão do líquido e procurar atendimento médico imediatamente se houver uma infecção aparente.

Vibrio vulnificus

A ingestão de vibrio vulnificus pode causar vômitos, diarreia e dor abdominal. O vibrio vulnificus também pode causar uma infecção da pele quando feridas abertas são expostas à água morna do mar; essas infecções podem levar à ruptura da pele e úlceras.

Indivíduos saudáveis geralmente desenvolvem uma doença leve. No entanto, as infecções podem ser mais sérias para pessoas com sistema imunológico enfraquecido, particularmente aquelas com doença hepática crônica.

Furacão Ian

O furacão atingiu os EUA após uma passagem por Cuba — onde também deixou um rastro de destruição, mortos e milhares sem energia elétrica.

Em solo norte-americano, o Ian chegou como categoria 4 e com ventos máximos de 240 km/h . A tempestade deixou mais de 100 mortos na Flórida, estado que mais registrou óbitos em decorrência do Ian.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.