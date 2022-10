Reprodução Redes Sociais 21/10/22 Momento em que o caminhão e o trem se chocam e causam o incêndio

Um caminhão de gasolina explodiu no México, no fim da tarde desta quinta-feira, depois de bater em um trem em uma ponte. O acidente aconteceu na cidade de Aguascalientes, quando o veículo tentava ultrapassar a ferrovia.

Apesar da batida, o condutor não teve nenhum ferimento. Ele foi levado ao Ministério Público, logo depois do resgate, para prestar esclarecimentos às autoridades.

Esto pasa cuando personas tiene imprudencia y poca paciencia, por lo hay varios puntos:

1. Una de las cosas que te enseñan es que si ves que el tren llega, no te pones al tú a tú.

2. Por sentido común... ¡Llevas COMBUSTIBLE! Como dijeron, no seas mamón. #Aguascalientes #Explosion pic.twitter.com/hTQtVP9ytV — Super Mario Rod! 🇲🇽🤠 (@mario_rodav_99) October 21, 2022

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento do incidente. Ao todo, 1.500 pessoas foram evacuadas dos arredores do chamado Segundo Anel, onde a ponte fica localizada.

Até agora, um balanço da prefeitura e do governo do Estado aponta que o incêndio deixou quatro feridos e 120 propriedades danificadas, entre casas e empresas. Além disso, pelo menos 50 carros sofreram danos.

