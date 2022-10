Reprodução/Departamento de Polícia de Los Angeles Eric Herrera é acusado de esfaquear a própria mãe





Um homem de 23 anos foi preso, na última terça-feira (21), sob acusação de ter agredido a própria mãe com uma espada samurai. O caso aconteceu na cidade de Los Angeles, localizada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos .

Um vídeo gravado por uma câmera que estava no corpo de um dos policiais mostrou o momento exato da detenção do jovem identificado como Eric Herrera. Ele foi atingido por uma arma de choque .

Antes de ser detido, os policiais tentaram negociar a entrega da arma branca mas, como o suseito se negou a ceder, foi necessária uma ação mais drástica dos policiais.

O vídeo mostra, posteriormente, o resgate da vítima. Ela aparece com diversos ferimentos e com bastante sangue espalhado pelo braço.

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAFD), os oficiais receberam uma denúncia de que, após uma briga familiar, o homem teria agredido uma mulher com uma espada.





"Após levar o suspeito sob custódia, os policiais localizaram uma vítima que foi atingida por várias facadas. Os agentes trabalharam rapidamente para prestar assistência médica de emergência e cuidados para a vítima até os paramédicos de LAFD chegarem. A vítima foi transportada em estado estável", postou LAFD nas redes sociais.

Herrera foi acusado de tentativa de homicídio, e teve o valor da fiança fixado em 100 mil dólares (aproximadamente R$ 500 mil na cotação atual).

