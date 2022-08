Elaine Menke/Câmara dos Deputados Deputado José Rocha (UNIÃO-BA) apresentou proposta de grupo de trabalho para acompanhar a Seleção

A repercussão negativa sobre a criação de um Grupo de Trabalho para acompanhar os preparatórios da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar pela Câmara dos Deputados levou a ONG Ranking dos Políticos a apresentar um ofício ao autor, deputado José Rocha (União-BA), pedindo que cancele a criação da subcomissão.

Segundo o levantamento feito pela ONG, a estimativa de gastos, calculando os número de 11 deputados acompanhados de um assessor cada, levaria a um custo aproximado de R$ 2,5 milhões aos cofres públicos.

O calculo foi realizado pela soma da quantidade de deputados previstos na composição da mesa da subcomissão, ao todo 11, e que teriam cobertura de custos com passagens aéreas, ingressos para jogos, hotéis e alimentação com base em informações extraidas no site da FIFA.

Autor do documento, o deputado José Rocha (União-BA) disse ao O GLOBO, que os parlamentares vão participar de debates apenas no Brasil, e que não irão montar uma comitiva para acompanhar a Copa no país do Golfo Pérsico.

Mas o que chamou a atenção na proposta é a justificativa do requerimento. De acordo Rocha, a imagem da seleção brasileira de futebol masculino está em baixa e [...] a criação do grupo será para [...] para resgatar a imagem do Brasil como “o país do futebol”.

Para o diretor-geral do Ranking dos Políticos, Gláucio Dias, essa proposta é 'no mínimo imoral'. “Esse tipo de proposta não tem cabimento. Gastar dinheiro do contribuinte para ir ver os jogos na Copa do Mundo. Vergonhoso”, conclui.

O Último Segundo procurou a Câmara dos Deputados em Brasília, que informou que até o momento apenas a subcomissão de trabalho foi instalada. Não foram votados os nomes dos membros, nem estão previstas, até o momento, custos com despesas de viagens oficiais.

