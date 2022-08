Reprodução/Getty Images 9.8.2022 Joseph Wu, chanceler de Taiwan

Durante entrevista coletiva nesta terça-feira (9), o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, disse que os exercícios militares realizados pela China ao redor da ilha são, na verdade, uma preparação para a invasão.

“A China usou os exercícios em seu manual militar para se preparar para uma invasão de Taiwan”, disse Wu.

Segundo o ministro, as autoridades chinesas estão usando a “coerção econômica, ataques cibernéticos e lançamento de mísseis” com o objetivo de “enfraquecer Taiwan” publicamente.

“A China está claramente tentando dissuadir outros países de interferir em sua tentativa de invadir Taiwan. Em outras palavras, a real intenção por trás desses exercícios militares é alterar o status quo no Estreito de Taiwan”, disse Joseph Wu.

Mísseis

As forças militares chinesas começaram as atividades militares com munição real aos arredores de Taiwan. O ataque à ilha vizinha foi motivado pela visita da deputada Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos.

Tensão

A visita de Pelosi foi vista como uma provocação dos Estados Unidos à China, já que Pequim tem a ilha como parte de seu território. O caso provocou uma das maiores crises diplomáticas recentes.

Na terça-feira passada (2), o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China declarou, em nota, que a visita da presidente da Câmara é “uma violação severa do princípio de Uma Só China e das estipulações dos três comunicados conjuntos China-EUA”.

“Todos esses atos são muito perigosos. É como se brincassem com o fogo, e quem brinca com o fogo acaba se queimando”, alertou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.