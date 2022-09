Carfax2 / Wikimedia Commons / 05.06.2012 Elizabeth II morreu nesta quinta-feira (8), confirmou o Palácio de Buckingham

Os membros do parlamento britânico se reunem hoje na Casa dos Comuns (Câmara do Deputados) e prestam homenagens em memória à rainha Elizabeth II antes do início do funeral da monarca em Londres.

A primeira-ministra Liz Truss do Reino Unido disse em seu discurso que a rainha Elizabeth II “reinventou a monarquia para a era moderna”.

O luto real pela morte da rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha será assistido "a partir de agora até sete dias após o funeral da rainha", anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (9).

Veja os destaques da fala de Liz Truss no parlamento britânico

“A imagem de Sua falecida Majestade é um ícone do que a Grã-Bretanha representa como nação, em nossas moedas, selos e retratos ao redor do mundo. Seu legado perdurará através das inúmeras pessoas que ela conheceu, da história global que ela testemunhou e as vidas que ela tocou".

“Ela era amada e admirada por pessoas em todo o Reino Unido e em todo o mundo. Uma das razões para essa afeição era sua pura humanidade. Ela reinventou a monarquia para a era moderna".

“Ela era uma defensora da liberdade e da democracia em todo o mundo. Ela era digna, mas não distante. Ela estava disposta a se divertir.”

“Durante sua primeira mensagem de Natal televisionada em 1957, ela disse: ‘hoje precisamos de um tipo especial de coragem para que possamos mostrar ao mundo que não temos medo do futuro’. Precisamos dessa coragem agora”.

