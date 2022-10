U.S. Embassy Kyiv Ukraine - 26.07.2022 Restrição de energia precisou ser imposta após dias de ataques de mísseis

Autoridades de energia na Ucrânia informaram que precisaram introduzir apagões de emergência e programados após perder ao menos 40% da capacidade de geração de energia do país. A medida teve que ser tomada depois de o território ucraniano passar por dias de ataques russos de mísseis de cruzeiro e drones .

"Infelizmente, de acordo com novos dados, cerca de 40% da infraestrutura total e nossas capacidades de geração estão seriamente danificadas", afirmou o assessor do ministro da Energia da Ucrânia, Oleksandr Kharchenko, em declaração televisionada.

Na ocasião, o assessor disse que as equipes estão trabalhando para reparar a infraestrutura elétrica que já foi danificada, mas que nem todas têm conserto.

"O trabalho de restauração e reparo está em andamento, mas os milagres são possíveis apenas até certo ponto. Portanto, devemos esperar não apenas emergências, mas também interrupções programadas hoje e amanhã para não sobrecarregar a rede", acrescentou.

Nessa quarta (19), a NPC Ukrenergo, empresa nacional de energia da Ucrânia, pediu a "compreensão e apoio" da população, devido ao início das restrições de consumo, que, de acordo com a companhia, precisaram ser instauradas após os ataques de mísseis .

Segundo a NPC, as restrições de consumo "podem ser aplicadas em toda a Ucrânia a partir das 7h até às 22h, desta quinta".

"As interrupções serão alternadas — a duração da interrupção também é determinada pela empresa regional de distribuição de energia, mas não mais de 4 horas", informou.

"O inimigo, que não pode competir com as Forças Armadas da Ucrânia no campo de batalha, atacou novamente a infraestrutura energética civil. Portanto, amanhã aplicaremos restrições controladas e cuidadosamente calculadas aos consumidores, que devemos implementar para que o sistema funcione de maneira equilibrada", acrescentou a empresa.

Estações de energia destruídas

Nessa terça (18), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já havia dito que 30% das estações energéticas do país foram destruídas desde o dia 10 de outubro , quando a Rússia realizou bombardeios por toda a Ucrânia em repúdio ao ataque que derrubou um trecho da ponte que liga a Península da Crimeia à Rússia continental.

De acordo com autoridades locais, ao menos três cidades viram novos ataques nos últimos dias, que também tiveram como alvo infraestruturas energéticas às vésperas do inverno.



"Mirar em infraestruturas de energia e críticas. Desde 10 de outubro, 30% das estações de energia da Ucrânia foram destruídas, causando apagões maciços pelo país", afirmou o presidente da Ucrânia .

