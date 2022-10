Gage Skidmore Promotores dos EUA pedem seis meses de prisão para Steve Bannon

Promotores pediram à Justiça dos Estados Unidos para que Steve Bannon, um dos principais estrategistas políticos do ex-presidente Donald Trump, seja condenado a até seis meses de prisão por desacato ao Congresso.

A acusação, da qual o republicano foi considerado culpado em julho, refere-se à sua recusa em cooperar com a comissão que investiga a invasão do Capitólio por apoiadores de Trump.

Além da pena, os representantes do Departamento de Justiça demandam também que ele pague uma multa de US$ 200 mil. Apesar do desacato ser considerado um crime leve, o processo é uma espécie de teste de como o Departamento de Justiça vai agir contra aliados próximos de Trump em relação ao ataque.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.