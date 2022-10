Reprodução/Twitter Vídeo mostra roda de avião caindo durante a decolagem





Um avião perdeu uma de suas rodas alguns segundos depois de decolar. O caso aconteceu Aeroporto de Taranto, na Itália , na última terça-feira (11).

O avião em questão era um Boeing 747 Dreamlifter, uma aeronave fabricada para realizar o transporte de grandes cargas. O voo tinha como destino a cidade norte-americana de Charleston, localizada no estado da Carolina do Sul.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que o objeto se desprende do veículo e cai sobre a pista do aeroporto . Inicialmente é possível ver uma fumaça saindo do local onde está a roda e, posteriormente, ela se solta.

#Ongoing Today, a B 747 Dreamlifter [N718BA] had one of the main wheels fall on take-off from Taranto (Italy). Flight progressed normally and aircraft landed safely on its intended destination at South Carolina (US). pic.twitter.com/6zTvPsqF3y — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) October 12, 2022

Em nota divulgada à imprensa, a Boeing informou que a aeronave pousou com segurança ao destino final, apesar de ter perdido uma importante peça no momento da decolagem.

“Um voo de carga Dreamlifter operado pela Atlas Air pousou com segurança hoje cedo no Aeroporto Internacional de Charleston, depois de perder um conjunto de roda de seu trem de pouso na decolagem do Aeroporto de Taranto-Grottaglie, na Itália, esta manhã. Daremos a nossa assitência à investigação.”





A roda, que pesa cerca de 100 kg, foi encontrada em um gramado localizado nos arredores da pista do aeroporto italiano. O incidente é tratado como uma falha grave de segurança, dado que a peça pooderia te atingido pessoas ou edifícios, além de prejudicar a aterrissagem da aeronave .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.