Reprodução: redes sociais - 9/10/2022 Acidente no Aeroporto de Congonhas

Um pneu do trem de pouso traseiro de uma aeronave de pequeno porte estourou durante o pouso, neste domingo (9), no Aeroporto de Congonhas (São Paulo) . A pista principal precisou ser interditada por volta das 13h30 desta tarde.

Por pouco, o transporte não caiu no barranco próximo à Avenida Washington Luís. A aeronave derrapou e saiu da pista, mas não chegou a cair. O avião transportava dois tripulantes e três passageiros e apresentava documentação regular.

Pneu de aeronave estoura durante o pouso e avião derrapa no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo; confira vídeos pic.twitter.com/ua9Ko6JS0e — Aratu On (@aratuonline) October 9, 2022

Segundo a Infraero não houve feridos, mas houve atrasos nos voos após o acidente. O site da empresa orienta ainda que os viajantes procurem as companhias aéreas para ter mais informações sobre eventuais cancelamentos e adiamentos.

"Todas as equipes técnicas foram acionadas e as providências necessárias tomadas de imediato para a retirada da aeronave o mais rápido possível", informou a Infraero em nota.

Reprodução: twitter - 9/10/2022 Filas quilométricas no Aeroporto de Congonhas

Até o momento da publicação desta reportagem, os passageiros enfrentam filas imensas no aeroporto por conta do acidente. Segundo o aeroporto, ainda não há um levantamento do número de voos atrasados.

O avião decolou às 12h16 da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino a São Paulo, no Aeroporto de Congonhas. A aeronave pousou antes das 13h30 e os pneus traseiros estouraram quando o avião já fazia o taxiamento.

Reprodução: redes sociais - 9/10/2022 Pneus do avião estourados

A pista foi interditada e a previsão era que a liberação ocorreria às 15h30, o que não aconteceu. A pista auxiliar segue aberta apenas para a aviação executiva.

