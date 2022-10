Reprodução/Instagram Abóbora mais pesada dos EUA





Um concurso nos Estados Unidos estabeleceu o recorde de abóbora mais pesada do país nesta segunda-feira (9). O legume foi o vencedor do Campeonato Mundial de Pesagem de Abóboras.

A 49ª edição do campeonato foi disputada em Half Moon Bay, cidade localizada na região Sul da Califórnia. O peso atingido pelo alimento é bastante curioso: 1,16 tonelada.

O vencedor da competição foi Travis Gienger, professor de horticultura do estado de Minnesota. Ele teve o trabalho de transportar a abóbora por 35 horas até o local do evento.





"Definitivamente não era o mais bonito dos carregamentos, mas depois de deixá-lo cair duas vezes, estamos a caminho!", publicou Travis dias antes do evento.

"Eu nunca pensei que veria o dia em que eu teria que usar uma empilhadeira de 12,24 tonelada para carregar um vegetal", completou o produtor rural.





O professor de Minnesota também venceu o concurso da Califórnia no ano de 2020.

Ginger quebrou o recorde de abóbora mais pesada do mundo que havia sido estabelecido em um campeonato disputado em Nova York. Na ocasião, um produtor apresentou um legume pesando 1,15 tonelada.

Já o recorde mundial pertence a um produtor que reside na Itália . Ele cultivou uma abóbora que pesa nada menos do que 1,22 tonelada. Inclusive, o recorde está registrado no Guiness World Records.

