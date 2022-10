Pres Ucrânia / Fotos Públicas Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky





O presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky , alertou nesta sexta-feira (7) para um possível desastre nuclear após o Exército da Rússia capturar a usina de Zaporizhzhia.

"Todos nós estamos à beira de um desastre nuclear devido à captura da usina nuclear de Zaporizhzhia pelas tropas russas", declarou ele na cúpula de Praga.

"A Rússia trouxe a guerra à nossa terra, à parte ucraniana da Europa. E só graças ao fato de que o povo ucraniano impediu a invasão da Rússia, esta ainda não pode levar a mesma guerra a outras partes da Europa, especialmente aos Países Bálticos, a Polônia e a Moldávia", acrescentou.

Segundo Zelensky , cerca de 2,5 mil quilômetros quadrados de território ucraniano foram liberados desde o início da contraofensiva das tropas de Kiev.





A declaração é dada no dia em que o Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) divulgou que uma linha de energia elétrica na usina nuclear de Zaporizhzhia foi danificada em um bombardeio ontem, e agora o reator alimentado pela linha funciona temporariamente com geradores a diesel.

"Os tiros em uma área industrial fora da fábrica danificaram uma linha de energia que atende ao Reator 6, forçando a unidade a depender temporariamente de seus geradores a diesel de emergência", escreveu a agência no Twitter.

Em entrevista à BBC, Zelensky já havia dito que Putin "está começando a preparar a sociedade russa" para um possível ataque com armas nucleares". "Eles ainda não estão prontos para usá-las, não sabem se vão usá-las ou não, mas acho perigoso até falar", enfatizou.

O presidente ucraniano então negou ter falado sobre os ataques preventivos da OTAN à Rússia , alegando que ele foi mal interpretado e que a tradução foi explorada por Moscou. "Putin não tem medo de um ataque nuclear, ele teme seu povo e sua sociedade: porque só seu povo pode tirar seu poder", concluiu.

Alerta de Biden

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, falou sobre as ameaças nucleares do mandatário da Rússia, Vladimir Putin , e disse que acha difícil que uma arma desse porte seja usada sem causar uma destruição completa.

"Pela primeira vez desde a crise dos mísseis cubanos, temos uma ameaça direta do uso [de uma] arma nuclear se de fato as coisas continuarem no caminho que estão indo", disse Biden , em evento de arrecadação de fundos democrata em Nova York.

"Eu não acho que exista a capacidade de facilmente [usar] uma arma nuclear tática e não acabar em um Armagedom", acrescentou.

As declarações de Biden acontecem em um cenário que os EUA avaliam responder a uma série de cenários possíveis, diante das ameaças de Putin de usar a força nuclear .

