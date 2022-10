Reprodução/WEAR-TV Ataque em Las Vegas deixa ao menos dois mortos

Um ataque a facadas nesta quinta-feira (6) deixou ao menos dois mortos em Las Vegas, no estado norte-americano de Nevada, nos Estados Unidos . O caso ocorreu em frente a um cassino.

O ataque deixou também seis pessoas feridas, sendo que três delas estão em estado crítido, de acordo com Dori Koren, chefe capitã do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas (LVMPD).

"Aproximadamente às 11h42, o LVMPD recebeu um relatório de um esfaqueamento com várias vítimas em frente a um cassino no bloco 3100 do South Las Vegas Boulevard", informou o LVMPD via redes sociais.





O departamento afirmou também que o suspeito está sob custódia após o esfaqueamento, e que ainda não se sabe ainda o que motivou o ataque em Las Vegas.

Segundo James LaRochellem, vice-chefe do Departamento de Polícia de Las Vegas, depois que a primeira pessoa foi esfaqueada, o suspeito continuou para o sul pela Las Vegas Boulevard, esfaqueando várias outras vítimas.

"Os nossos pensamentos estão com as vítimas deste ataque sem sentido na Strip hoje. Estamos gratos pela resposta rápida dos nossos @TAG, LVMPD e outros socorristas", publicou no facebook a conta oficial do condado de Clark.

